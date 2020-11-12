هذه أعداد السجناء المصابين بكورونا لغاية تاريخه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

تم تشخيص /535/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء /1706/ فحوصات (PCR) للنزلاء، من ضمنها /67/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، منها حالة واحدة تعالج في المستشفى. وقد وصلت حالات الشفاء إلى /464/ حالة.

في سجن البترون، لا يزال عدد الحالات الإيجابية /4/ حالات، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء /17/ حالة.

في سجن زحلة، توجد حالتان تعانيان من عوارض طفيفة، إنما وضعهما مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم /237/، فقد تماثلوا للشفاء.

في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود حالتَين إيجابيتَين، وهما قيد المتابعة الطبيّة في المستشفى، فيما شُفيت/6/ حالات.

أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة- وتبيّن وجود /12/ حالة إيجابية.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.