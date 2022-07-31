الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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هذه الطرقات مقفلة غداً... والسبب؟

منذ 34 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“لمناسبة عيد الجيش اللبناني سيقام احتفال عسكري يوم الإثنين 1-8-2022 في ثكنة شكري غانم _ الفياضية / الكلّيّة الحربيّة.

لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، تدابير السّير الآتية:

– منع مرور الشاحنات على الطريق الدوليّة الممتدّة من الجمهور حتى الصّياد /بالاتجاهين، اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً من التاريخ المذكور ولحين انتهاء الاحتفال.

– منع مرور السيارات على الطّريق الممتدة من الصياد /مفرق غاليري متى، اعتباراً من الساعة 7,45 صباحاً من تاريخ 1-8-2022 حتى انتهاء الاحتفال.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

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