هذه المحطات التي سيتوقّف عندها موكب جثمان باسكال سليمان

ينقل جثمان الشهيد باسكال سليمان عند الساعة العاشرة من قبل ظهر غد الأربعاء من المستشفى العسكري في بدارو، يرافقه وفد من العائلة ورفاقه من شباب “ميفوق”، في اتجاه مجمّع “سيتي مول” في نهر الموت حيث يكون في استقبال الموكب تجمع من منسقية المتن الشمالي وبيروت في القوات، لينطلق بعدها في اتجاه كسروان حيث يكون في انتظاره تجمع بدعوة من منسقية كسروان أمام كنيسة سيدة النجاة في زوق مكايل، من ثم يواصل الموكب تقدمه ليتوّقف عند مفرق قرطبا على اوتوستراد نهر ابراهيم حيث يستقبله حشد من رفاقه ومحبيه وينتقل معه في اتجاه جبيل.

وعند الوصول الى “مستيتا”، يتوجه بعض السيارات برفقة الجثمان نحو مقر منسقية جبيل في القوات في مستيتا للوداع الأخير، لينتقل بعدها الموكب بأكمله إلى مستشفى سيدة المعونات.