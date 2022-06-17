هذه المياه نظيفة وسليمة من الجراثيم

صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيان أفاد أنه بالرغم من عدم تسجيل إصابات بالصفيرة “أ” في المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها، إلا أن المؤسسة تطمئن المواطنين الذين يراجعونها بناء على معلومات مضللة يتم استقاؤها من وسائل التواصل الإجتماعي ومراجع غير رسمية، بأن الفحوص الدورية التي تجريها المؤسسة في مختبراتها تؤكد جودة المياه عند المصدر وفي شبكات التوزيع كافة، وبالتالي فإن المياه التي يتم ضخها نظيفة وسليمة من الجراثيم وفق المواصفات العلمية المطلوبة محلياً وعالمياً.

وكانت أوضحت مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة ما جرة انتشاره في الآونة الاخيرة عن “الصفيرة أ”، وقالت إن مرض “الصفيرة أ” يعتبر مرضا مستوطنا في لبنان منذ سنوات، وتسجل وزارة الصحة سنويا حالات عديدة من هذا المرض في اكثر من منطقة لبنانية.

واضافت: “تراوح فترة حضانة المرض من اسبوعين الى نحو ٥٠ يوما وبالتالي فإن الحالات التي تسجل اليوم قد التقطت العدوى منذ اسابيع. اما الاعراض تتلخص عادة بحمى واسهال ويرقان (صفيرة) لدى البالغين الذين هم اشد عرضة لمضاعفات المرض. اما لدى الاطفال فالاعراض عادة خفيفة. وقد تكون معدومة في بعض الحالات خاصة لدى الرضع”.