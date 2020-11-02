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هذه تفاصيل لقاءات بعبدا اليوم

منذ 44 دقيقة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط أنّ الوزارة ستسهر على الاستمرار في تطوير قطاع الخليوي الذي استرددته الدولة في ايلول الماضي من شركة الفا.

وكشف بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أنّ الوزارة استردت يوم الجمعة الماضي شبكة “تاتش” من شركة “زين”، مشيرا إلى أنّ الوزارة ستحافظ على حقوق الموظفين وسائر العاملين في الشركتين بعد استردادهما.

في إطار آخر، بحث عون مع الأمين العام لحزب “الطاشناق” النائب اغوب بقرادونيان في التطورات السياسية الراهنة وموقف كتلة “نواب الأرمن” من ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

كما استقبل رئيس الجمهورية المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار الذي اطلعه على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الدفاع المدني وسبل معالجتها.

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