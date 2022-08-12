هذه رؤية حزب الوطنيين الأحرار لمواصفات الرئيس العتيد

قام رئيس حزب الوطنيين الأحرار، النائب كميل دوري شمعون على رأس وفد من المجلس الاعلى بزيارة غبطة البطريرك بشارة الراعي في الديمان.
قدّم الوفد للبطريرك الراعي، الوثيقة السياسية التي صدرت عقب انتخاب النائب كميل شمعون رئيساً للحزب، كذلك قدم الوفد لغبطته مجموعة كتب الرئيس كميل شمعون بالاضافة الى مشروع رؤية الحزب لمواصفات رئيس الجمهورية العتيد، كما أبلغ الوفد غبطته ان الحزب بصدد التحضير لمؤتمر صحافي لعرض هذه المواصفات التي تتوافق كلياً مع طروحات بكركي واهمها ان يكون الرئيس سيادي، حيادي ومحترم في بيئته المسيحية والوطنية، مشددين على ان تتم الانتخابات الرئاسية بموعدها.
هذا ووضع النائب شمعون غبطته بأجواء الزيارات التي يقوم بها الحزب الى النواب التغييرين بهدف توحيد الصفوف والرؤية حول الاستحقاقات كافةً وخصوصاً الاستحقاق الرئاسي.
كما تم الحديث عن قضية المطران الحاج، وتأكيد الوقوف الى جانب بكركي في هذه القضية وخصوصاً انها ليست المرة الاولى التي يتجول فيها المطران بين الابرشيات مما يؤكد ان الموضوع مقصود والهدف ايصال رسالة لبكركي.