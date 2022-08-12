هذه رؤية حزب الوطنيين الأحرار لمواصفات الرئيس العتيد

قام رئيس حزب الوطنيين الأحرار، النائب كميل دوري شمعون على رأس وفد من المجلس الاعلى بزيارة غبطة البطريرك بشارة ‏الراعي في الديمان‎.‎

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قدّم الوفد للبطريرك الراعي، الوثيقة السياسية التي صدرت عقب انتخاب النائب كميل شمعون رئيساً للحزب، كذلك قدم الوفد لغبطته ‏مجموعة كتب الرئيس كميل شمعون بالاضافة الى مشروع رؤية الحزب لمواصفات رئيس الجمهورية العتيد، كما أبلغ الوفد غبطته ان ‏الحزب بصدد التحضير لمؤتمر صحافي لعرض هذه المواصفات التي تتوافق كلياً مع طروحات بكركي واهمها ان يكون الرئيس ‏سيادي، حيادي ومحترم في بيئته المسيحية والوطنية، مشددين على ان تتم الانتخابات الرئاسية بموعدها‎.‎

هذا ووضع النائب شمعون غبطته بأجواء الزيارات التي يقوم بها الحزب الى النواب التغييرين بهدف توحيد الصفوف والرؤية حول ‏الاستحقاقات كافةً وخصوصاً الاستحقاق الرئاسي‎.‎

كما تم الحديث عن قضية المطران الحاج، وتأكيد الوقوف الى جانب بكركي في هذه القضية وخصوصاً انها ليست المرة الاولى التي ‏يتجول فيها المطران بين الابرشيات مما يؤكد ان الموضوع مقصود والهدف ايصال رسالة لبكركي‎.‎