الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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هذه مواعيد استجواب المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت

منذ ساعة واحدة
الدمار الذي خلفه انفجار المرفأ

الدمار الذي خلفه انفجار المرفأ

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حدد المحققُ العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مواعيد لاستجواب المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت واستدعاهم إلى جلسات تعقد في الأوقات الآتية:

-غازي زعيتر ونهاد المشنوق (٦ شباط المقبل)

-رئيس الحكومة السابق حسان دياب (٨ شباط المقبل)

-المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا (١٠ شباط المقبل)

-أسعد الطفيلي رئيس المجلس الاعلى للجمارك السابق وعضو مجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي (١٣ شباط المقبل)

-العميدان المتقاعدان في الجيش جودت عويدات وغرز الدين ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر (١٥ شباط)

-قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي (١٧ شباط)

-النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري (٢٠ شباط)

-القاضيان جاد معلوف وكارلا شواح (٢٢ شباط)

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