الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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هزة ارتدادية تضرب مناطق في تركيا وسوريا ولبنان

منذ 3 دقائق
هزة أرضية

هزة أرضية

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سُجلت منذ قليل هزّة ارتدادية جديدة في تركيا ولبنان وسوريا.

وكانت أعلنت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس أنه بعد الهزّة الكبيرة سنشهد هزّات ارتدادية لوقت طويل ومع الوقت تخف قوّتها ولا خطر تسونامي ويمكن للمواطنين العودة إلى منازلهم.

وقالت البراكس في حديث عبر “mtv”: “سجّلنا أكثر من 30 هزّة ارتدادية بعد الزلزال الكبير وأي هزّة أقوى من 5 درجات قد تضرب لبنان ستؤدي إلى أضرار”.

وأضافت: “مدّة الهزة والإرتجاجات تؤثّر على الأبنية ونحن وتركيا على الفالق نفسه وسيحصل نشاط إضافي في الساعات المقبلة”.

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