الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هزّة ارتداديّة جديدة شعر بها سكّان بيروت

منذ 17 ثانية
هزة أرضية

هزة أرضية

A A A
طباعة المقال

أفادت المعلومات عن حصول هزّة ارتداديّة خفيفة شعر بها سكان مدينة بيروت، عند الساعة 6.45 مساء اليوم الإثنين.

وبحسب المعطيات، فإنّ ما شعر به سكان بيروت سببه هزّة ضربت تركيا قرابة الساعة 6.43 مساءً.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قد أعلن أنّ عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد ارتفع إلى 1541 قتيلًا و9700 جريح.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، قال أوقطاي إنّ هناك صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، مشيرًا إلى أن لا مخاطر من انهيار السدود من جراء الزلزال.

كما وأن الملاحة الجوية عادت إلى كل المطارات التركية باستثناء مطار أنطاكيا.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام
    تسعير المواد الغذائية بالدولار.. بحثٌ في الإيجابيات والسلبيات والوزارة تتأنّى!
    هزة أرضية
    بعد الزلزال.. اجتماع لـ "مواجهة الكوارث" في السراي وخطّة تنفيذيّة للاستجابة
    أسعار المحروقات
    ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

    الأكثر قراءة

    فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
    مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!
    مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
    مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!