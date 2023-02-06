هزّة ارتداديّة جديدة شعر بها سكّان بيروت

أفادت المعلومات عن حصول هزّة ارتداديّة خفيفة شعر بها سكان مدينة بيروت، عند الساعة 6.45 مساء اليوم الإثنين.

وبحسب المعطيات، فإنّ ما شعر به سكان بيروت سببه هزّة ضربت تركيا قرابة الساعة 6.43 مساءً.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قد أعلن أنّ عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد ارتفع إلى 1541 قتيلًا و9700 جريح.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، قال أوقطاي إنّ هناك صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، مشيرًا إلى أن لا مخاطر من انهيار السدود من جراء الزلزال.

كما وأن الملاحة الجوية عادت إلى كل المطارات التركية باستثناء مطار أنطاكيا.