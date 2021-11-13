السبت 8 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 13 نوفمبر 2021 |
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“هستيريا” دولار السوق السوداء.. كيف افتتح صباح اليوم؟

منذ 3 ساعات
دولار - تعبيرية

دولار - تعبيرية

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يتم التداول صباح اليوم السبت بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين 22330 – 22380 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وانخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء ، وبلغ مساء أمس الجمعة 22400 – 22450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بعدما كان سجل عصراً ما بين 22500 – 22550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.

وتوقع الخبراء مزيداً من الضغط، خصوصا على سعر صرف الدولار وإرتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.

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