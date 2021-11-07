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هكتور حجار: كل ما يتعلق بالبطاقة التمويلية أصبح جاهزاً

7 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2021 11:54 مساءً
هكتور حجار

هكتور حجار

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أشار وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الى ان منصّة الـissn اي شبكة الامان الاجتماعي الطارئة الممولة من قرض من البنك الدولي باتت جاهزة، بانتظار اقرار تعديلات القانون من مجلس النواب اللبناني.

وشرح حجار في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أن التعديلات على نص الاتفاقية مع البنك الدولي تحتاج الى اقرار، داعيا رئيس مجلس النواب نبيه بري للاسراع بالدعوة لجلسة تشريعية لاقرارها.

ولفت الى ان “المنصة اصبحت جاهزة والعقد مع الشركة المشغلة جاهزة ويمكننا اطلاق الIssn والتسجيل فور اقرار التعديلات في مجلس النواب”.

وقال: “اموال الـ issn اي 246 مليون دولار موجودة وسيستفيد من المبلغ 160 الف عائلة”.
واشار الى ان “الجهات المانحة تفضّل ان ندفع بالدولار”.

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