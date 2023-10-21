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هكتور حجار يطالب بإنشاء مخيم للنازحين السوريين ما بعد الحدود اللبنانية

منذ 35 دقيقة
الوزير هيكتور حجار

الوزير هيكتور حجار

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أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أن “كل اللجان تعمل، وهناك لقاءات مستمرة وتواصل ما بين الوزراء لمعالجة الأوضاع المستجدة على خلفية التوتر في الجنوب، ونحن نشارك مع لجنة إدارة الكوارث، وكل وزارة تعمل بكل ما أوتيت من طاقات وقدرات، وأنا أعلنت خلية الطوارئ، ومنذ يوم أمس كل فريق العمل في حالة جهوزية، نتمنى أن لا يحصل شيء ولكن نحن نواكب”.

وردا على سؤال، لفت حجار الى انه “يجب إنشاء مخيم للنازحين السوريين ما بعد الحدود اللبنانية، وتحديدا في المنطقة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية، ووجهت رسالة واضحة بهذا الموضوع. وإذا كان الاتحاد الأوروبي في المرحلة الماضية يمنع عودة النازحين إلى سوريا بسبب الوضع الأمني في سوريا، فالسؤال الذي نطرحه على الاتحاد الأوروبي أي وضع أمني أفضل اليوم في لبنان أم في سوريا؟ وإذا كان الجواب في سوريا، فليسهلوا عملية العودة للنازحين من كل لبنان إلى بلدهم، ونكون بذلك خففنا عبئا عن هذا الوطن وتمكنا من العيش نحن بسلام وهم بسلام”.

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