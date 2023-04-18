هكذا أصبحت رواتبكم

أقرّ مجلس الوزراء زيادة ٤ أضعاف لرواتب القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا في السابق، على أن يكون الحضور ١٤ يوماً في الشهر.

وأفادت معلومات mtv أن مجلس الوزراء أقرّ صرف رواتب القطاع العام وفق دولار منصة صيرفة.

وتمت الموافقة، بحسب رأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية، على تعديل بدل النقل الموقت الى القطاع العام بحيث يصبح 450 الف ليرة لبنانية يومياً، على ألا يتعدى الحضور 18 يوما شهرياً. وبالنسبة إلى القطاع الخاص، عدّل الحد الأدنى الخاضع للحسوم لفرع التعويضات العائلية 3,425,000 ليرة لبنانية.

وحدّد الحد الأدنى لأجور المستخدمين بـ9 ملايين للأجر الشهري، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 الف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4,500,000 والنقل اليومي 250,000 للقطاع الخاص.

وأعلن وزير العمل مصطفى بيرم أنه سيعمل على تعديل بدل النقل من ٢٥٠ الى ٤٥٠ ألفاً للقطاع الخاص على غرار القطاع العام.

كما أقرّ مجلس الوزراء تجنيس اللاعب الأميركي عمري سبيلمان ليتمكن من اللعب من ضمن فريق لبنان لكرة السلة.

وبعد الجلسة، تلا وزير الاعلام زياد مكاري المقررات، مشيراً الى أنه “في الجلسة الوزارية المقبلة سيكون لدى وزير الداخلية تصوّر جديد حول الانتخابات البلدية ومواعيدها”، كاشفاً أن “مجلس الوزراء بحث في موضوع “ليبان بوست” وقرّر إما إجراء مناقصة جديدة أو أن تستلم الدولة هذا القطاع ووزير الاتصالات سيتولّى متابعة الموضوع”.

هذا وأفادت معلومات بأن الدولار الجمركي سيرتفع الى ٦٠ ألف ليرة على أن يصبح على سعر “صيرفة” مطلع الشهر المقبل.