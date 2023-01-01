هكذا افتتح دولار السوق السوداء العام الجديد

يواصل دولار السوق السوداء التلاعب في حياة اللبنانيين، من دون معرفة أسباب الارتفاع أو حتى الانخفاض.‏

وفي هذا المجال، سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الأحد 1/1/2023 42600 ليرة لبنانية للشراء و42500 ليرة لبنانية للبيع.‏

وكان اعتبر النائب والخبير الاقتصادي رازي الحاج في حديث صحفي سابق أن “الصورة سوداوية” في ما يخص الليرة اللبنانية، ونبّه ‏إلى أنّ “عدم النمو الإقتصادي وتعطيل العمل المصرفي، سوف يؤثران سلباً بحيث لن يكون للدولار أي سقف، وبالتالي تدهور مُستمر ‏لليرة اللبنانية، وهو ما يعتبره أمراً خطيراً للغاية، والطلب على الدولار أكثر من العرض يعني تحكم أكثر للسوق السوداء بهذا القطاع، ‏أضف إلى ذلك تهريب الدولارات إلى خارج لبنان عبر الحدود، فاللبناني لا يمكنه تمويل الاقتصاد السوري”.‏

وأشار إلى أنّ “المصرف المركزي لا يمكنه التدخل للجم الطلب المتزايد على الدولار، وكل هذه العوامل ستؤدي إلى انهيار الليرة أكثر، ‏والحلّ هنا يكون بإعادة انتظام السياسة النقدية في لبنان والتي أساسها يكون في إعادة تكوين الإحتياط لمصرف لبنان من خلال نظام ‏مصرفي، وهذا يتطلب إتفاقاً مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى التي تعطي قروضاً بالعملة الصعبة، وهكذا نكون ‏ساهمنا بإعادة تكوين الإحتياط لمصرف لبنان ما سيساهم بتحسين وضع الليرة ولو قليلاً، ووضعها بنظام مرن ومدار، نحن لا نوّد ‏العودة إلى فكرة تثبيت سعر الصرف فهي فكرة خاطئة، نحن جُلّ ما نريده أن لا يكون هناك تقلبات سريعة وبوقت قصير في سعر ‏الصرف”.‏