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هكذا تُعقّمون المياه لتجنب الكوليرا

منذ ساعتين
تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

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شدّد الإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور زاهي الحلو، على وجوب تعقيم مصادر المياه المخصصة للخدمة عبر وضع مادة الكلور في الخزانات بمعدل نقطتين لكل ليتر، تجنباً لالتقاط عدوى الكوليرا، أما عن مياه الشّرب فنصح بشرب المياه المعدنية والمكررة فقط.

ولفت الحلو إلى أن الكوليرا ليست على غرار كورونا ولا تنتقل بالتنفس بل بالاحتكاك المباشر مع المصاب، لذا لا داعي لارتداء الكمامات.

وأكد في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن غسيل الخضار ضروري لأن الجرثومة تعيش لفترة طويلة، وقال: “من الأفضل تناول الخضار المطبوخة خصوصاً في أماكن انتشار الوباء”.

ونصح الحلو بضرورة عزل المناطق التي سجلت ارتفاعاً في عدد مصابي الكوليرا على غرار بلدة ببنين حرصاً على عدم انتقال الوباء الى كل المناطق.

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