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هكذا رد جنبلاط على تصريح الأسد بشأن الأموال السورية في المصارف اللبنانية

منذ 15 دقيقة
النائب السابق وليد جنبلاط

النائب السابق وليد جنبلاط

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غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على حسابه عبر “تويتر” قائلا: “يبدو انه بعد ان نهب ودمر وهجر معظم سوريا واستفاد من كل انواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد ان دُمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني. فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى”.

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