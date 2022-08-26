هكذا ستؤمن الكهرباء لمطار رفيق الحريري

تداولت وسائل إعلامية بياناً لمؤسسة كهرباء لبنان يتعلق ببآلية تأمين الكهرباء لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وجاء فيه:

بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل ولتغذية المطار من معامل الليطاني، وفي ظل الخشية من الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي بسبب قرب توقف المعامل الحرارية، تم التوافق بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان على رفع انتاج المعامل الكهرومائية طيلة مدة توقف المعامل الحرارية، وذلك من ٥٠ ميغاواط الى حدود ٩٠ ميغاواط لتغذية المرافق الحيوية ولا سيما المطار طيلة فترة توقف المعامل الحرارية.

علما ان المصلحة ابدت استعدادها لزيادة انتاج المعامل الكهرومائية لقدرتها القصوى لتأمين الطاقة الكهربائية من تلك المعامل لمطار رفيق الحريري بشكل منتظم ومستدام.