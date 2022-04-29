هكذا ستتأمن كهرباء الانتخابات.. إليكم مقررات المجلس الاعلى للدفاع

قرّر المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الجمعة، عقب اجتماعه في قصر بعبدا ما يلي: “وضع كل عديد الأجهزة الأمنية والعسكرية من قوى أمن وأمن عام ودولة وجيش بتصرف وزارة الداخلية في يوم الانتخابات في 15 أيار من الشهر القادم”.

الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها.

تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.

التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات

الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع”.

وعقب انتهاء الاجتماع قال وزير الداخلية بسام مولوي: “بكرا بتشوفو إنه رح نعمل انتخابات بتجنن من ضمن الإمكانيات المتوفرة.

من جهته أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أنه أوعز “للسفراء والقناصل في الخارج بأن يسهلوا عمل الإعلاميين والإدلاء بالتصريحات والمقابلات بعيداً من السياسة”.

وقال بو حبيب: “نحن بحاجة لـ”كاش” للدفع للموظفين ووزير المالية قال إنه سيؤمن المبلغ”.

وفي سياق متصل أشار وزير الطاقة وليد فياض الى أن “هناك خطة توضع بين وزير الداخلية ومؤسسة كهرباء لبنان لانارة مراكز القيد لمدة 14 ساعة في اليوم ابتداء من 5 وحتى 16 أيار”.

وأكد وزير المالية يوسف الخليل انه “نسعى الى تأمين كلفة الإنتخابات اي مبلغ 380 مليار قبل موعد الإنتخابات”.