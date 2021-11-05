هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

يؤثر على لبنان طقس مستقر اليوم ويستمر لأيام عدّة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و٢١ درجة

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس مستقر ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة، من ١١ الى ٢٥ درجة بقاعا ومن ١٤ الى ٢٤ درجة على الـ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الاحد: الطقس مستقر و درجات الحرارة ترتفع قليلاً ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة، من ١٠ الى ٢٧ درجة بقاعا ومن ١٥ الى ٢٥ درجة على الـ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.