هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

يؤثر على لبنان طقس مستقر اليوم ويستمر لأيام عدّة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و٢١ درجة
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت: الطقس مستقر ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة، من ١١ الى ٢٥ درجة بقاعا ومن ١٤ الى ٢٤ درجة على الـ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.
الاحد: الطقس مستقر و درجات الحرارة ترتفع قليلاً ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة، من ١٠ الى ٢٧ درجة بقاعا ومن ١٥ الى ٢٥ درجة على الـ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.