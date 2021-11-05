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هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

5 - نوفمبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر على لبنان طقس مستقر اليوم ويستمر لأيام عدّة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و٢١ درجة
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس مستقر ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة، من ١١ الى ٢٥ درجة بقاعا ومن ١٤ الى ٢٤ درجة على الـ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الاحد: الطقس مستقر و درجات الحرارة ترتفع قليلاً ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة، من ١٠ الى ٢٧ درجة بقاعا ومن ١٥ الى ٢٥ درجة على الـ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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