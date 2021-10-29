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هلع في السوق السوداء.. والدولار يسجل مستويات “مجنونة”

29 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 1:28 مساءً
الدولار

الدولار

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شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء قفزة كبيرة مساء اليوم، علة إثر تداعيات المشهد السياسي المتأزم.

تتراوح تسعيرة الدولار حاليا في السوق السوداء ما بين 21250-21200 ليرة و21300-21350 ليرة لكل دولار.

وتعم فوضى كبيرة في سوق الصرافة حيث توقف العديد من الصرافين عن العمل.

ولوحظ أن بعض الصرافين يسعّرون بـ 21500 ليرة للمبيع و20500 للشراء بفارق 1000 ليرة.

ويأتي جنون تسعير دولار السوق السوداء، عقب الأزمة الدبلوماسية التي عصفت بلبنان، جراء استدعاء المملكة العربية السعودية لسفيرها من لبنان، والطلب من السفير اللبناني مغادرة الرياض في مهلة أقصاها 48 ساعة.

يشار إلى أن الإجراءات السعودية جاءت رداً على تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حيث عدتها مصادر متابعة تحوي على إساءة للملكة العربية السعودية، وانحيازاً واضحاً لمليشيا الحوثي.

ويسعى لبنان إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد، في الوقت الذي تعيش فيه بيروت واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كلفت الحكومة الجديدة وقتاً ثميناً في معالجة الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان، لكنها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي، هذا العام أو أوائل العام المقبل.

 

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