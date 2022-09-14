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هل أوقف الأمن العام المواطنة "سالي حافظ"؟

منذ 46 دقيقة
الأمن العام

الأمن العام

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أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه:

تسري شائعات مفادها أن المديرية العامة للأمن العام أوقفت المواطنة سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت، يهم المديرية أن تؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يتم توقيفها على الإطلاق، كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

يشار إلى أن المواطنة تدعى سالي حافظ اقتحمت صباح اليوم الأربعاء فرع “بلوم بنك” في السوديكو، وهي تحمل مسدّساً  حيث هدّدت بحرق نفسها بعد سكب البنزين على الموظفين وعلى نفسها.

وتمكّنت من سحب مبلغ 20 ألف دولار من حسابها قبل أن تغادر.

وقال أحد شهود العيان لـ”صوت بيروت انترناشونال” إن عدد من الأشخاص اقتحموا المصرف وعندما تحدثت مع المديرة مودعة وضعت السلاح برأسه وبدأ شبان برشّ المصرف بالبنزين وأقفلوا الأبواب.

كما أبدت المودعة استعدادها استرداد أموال الموجودين في الصرف بحسب الشاهد الذي تحدث لصوت بيروت انترناشونال.

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