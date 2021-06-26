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هل أُلغيت الحجوزات بسبب الأزمات؟

26 - يونيو - 2021
مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

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يستيقظ لبنان يوميا على وقع الأزمات التي تتفاقم مع مرور الساعات وليس الأيام، فبينما كان يستعد لبنان بحسب المحللين لصيف واعد، يعمد العديد من السياح لإلغاء حجوزاتهم خوفا من الأوضاع المتردية في لبنان.

في هذا السياق، قال رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر يقول لـ “المركزية” أن “أغلب زائري لبنان من المغتربين وليسوا سياحا، وللأغلبية ارتباط عضوي بالبلد إن عبر عائلاتهم أو مصالحهم… من يلغي حجوزاته ليست له ارتباطات ،يكون من المقتدرين ليمضي شهرا من فصل الصيف في لبنان وشهرا في بلد آخر”، لافتاً إلى أن “أركان القطاع يشعرون بالأزمة، والحركة في المطاعم خفّت نتيجة شحّ البنزين وأغلب القضايا هذه تعدّ مشكلة كبرى لكن الحلّ أن اللبناني يتأقلم بسرعة”.

وأكّد أن “كلّ تطوّر سلبي يرتد على القطاع ونشاطه، صحيح انه تأثّر بحوالي نسبة 20% وقد تصل إلى 30%، لكن ذلك لا يعني أن القطاع تدمّر كلياً لأن في هذا البلد نجد إرادة الحياة، والتصميم عليها”.

وأوضح الأشقر أن “بعض المناطق والمؤسسات ستستفيد خلال اشهر الصيف كي تستمر بتقديم خدماتها، لكن حتّى إن كانت الأماكن محجوزة كلّها يبقى ذلك فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع في حين أن الأسبوع مكوّن من سبعة أيام وليس من مجرد يومين او ثلاثة”.

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