الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

هل التمديد لقائد الجيش هو ما اغضب وزير الدفاع ودفعه للمغادرة؟

25 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2023 7:31 مساءً
زياد المكاري

زياد المكاري

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الاعلام زياد مكاري أن عقد اليوم اجتماع للوزراء برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، وكان موضوع الاجتماع زيارة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى سوريا، واتصالاته هناك، اضافة الى الوضع في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة. وبطبيعة الحال عندما يكون هناك لقاء بين الوزراء يكون هناك تشاور وكلام في مواضيع  مختلفة أساسية في البلد.

وردا على سؤال عن الأشكال الذي حصل مع وزير الدفاع ومغادرته في بداية الجلسة قال: “في الحقيقة كان الإشكال سريعاً جداً، حيث دخل وزير الدفاع وابلغ الرئيس ميقاتي في مكتبه موقفا معينا لم نعرف ما هو”.

وأوضح أن سبب غضب وزير الدفاع هو كتاب وجهه ميقاتي إليه يطالبه فيه بحلّ للشغور في قيادة الجيش.

وقال: “لقد قرأت في وسائل الإعلام ان الرئيس ميقاتي يطرح التمديد لقائد الجيش وهذا الأمر ليس صحيحا ابدا، فهذا الموضوع غير مطروح أبدا في الكتاب”.

وعن هيئة الكوارث والإجراءات التي ستتخذ فأجاب: “هناك اتصالات تجري بين الرئيس ميقاتي والوزراء مع مسؤولي المنظمات الدولي ووضعنا  الرئيس  في أجواء ما يحصل في موضوع النازحين،  وفي النهاية إذا حصل تدهور في الجنوب سيكون هناك نازحون لبنانيون وسوريون، وهذه أمور يلزمها حل وطرحت حلول وستصدر قرارات بها غداً”.  لا ابدا، كان الكتاب بمثابة متابعة لهذا الموضوع وأعود واكرر بأن لا قرارا نهائيا في موضوع شغور قيادة الجيش.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار رفيق الحريري الدولي
    بالوثائق.. تعليمات لإخلاء المطار في هذه الحالة
    علي حمية
    حمية: التمويل لمتابعة الأعمال بالممر السريع سيزيد قدرة المطار الاستيعابية
    الطحين
    ما صحّة الحديث عن نقص الطحين؟

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
    طوفان الأقصى
    صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    "القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس