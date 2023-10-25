هل التمديد لقائد الجيش هو ما اغضب وزير الدفاع ودفعه للمغادرة؟

أكد وزير الاعلام زياد مكاري أن عقد اليوم اجتماع للوزراء برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، وكان موضوع الاجتماع زيارة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى سوريا، واتصالاته هناك، اضافة الى الوضع في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة. وبطبيعة الحال عندما يكون هناك لقاء بين الوزراء يكون هناك تشاور وكلام في مواضيع مختلفة أساسية في البلد.

وردا على سؤال عن الأشكال الذي حصل مع وزير الدفاع ومغادرته في بداية الجلسة قال: “في الحقيقة كان الإشكال سريعاً جداً، حيث دخل وزير الدفاع وابلغ الرئيس ميقاتي في مكتبه موقفا معينا لم نعرف ما هو”.

وأوضح أن سبب غضب وزير الدفاع هو كتاب وجهه ميقاتي إليه يطالبه فيه بحلّ للشغور في قيادة الجيش.

وقال: “لقد قرأت في وسائل الإعلام ان الرئيس ميقاتي يطرح التمديد لقائد الجيش وهذا الأمر ليس صحيحا ابدا، فهذا الموضوع غير مطروح أبدا في الكتاب”.

وعن هيئة الكوارث والإجراءات التي ستتخذ فأجاب: “هناك اتصالات تجري بين الرئيس ميقاتي والوزراء مع مسؤولي المنظمات الدولي ووضعنا الرئيس في أجواء ما يحصل في موضوع النازحين، وفي النهاية إذا حصل تدهور في الجنوب سيكون هناك نازحون لبنانيون وسوريون، وهذه أمور يلزمها حل وطرحت حلول وستصدر قرارات بها غداً”. لا ابدا، كان الكتاب بمثابة متابعة لهذا الموضوع وأعود واكرر بأن لا قرارا نهائيا في موضوع شغور قيادة الجيش.