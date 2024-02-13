الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024 |
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هل النبطية باتت ضمن دائرة الاستهداف؟.. تيننتي يوضّح!

منذ ساعة واحدة
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي

الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي

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ردّ الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي على تقارير إعلامية “زعمت أن القوة الدولية أبلغت الجيش اللبناني نقلاً عن تل أبيب أنّ مدينة النبطية برمّتها باتت ضمن دائرة الاستهداف”، وقال: “اطلعت على هذه التقارير وبصراحة لست على علم بأي محادثة محددة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل فيما يتعلق بما تم ذكره”.

أضاف: “نلتقي في كثير من الأحيان مع شركائنا الاستراتيجيين في القوات المسلحة اللبنانية لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة على طول الخط الأزرق، وتكون هذه المناقشات سريّة”.

وأكد أن “بعثة اليونيفيل تبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات ومنع سوء الفهم الخطير بين الأطراف (القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي)، الى جانب مواصلة أنشطتنا اليومية على طول الخط الأزرق لتهدئة التوترات”.

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