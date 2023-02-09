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هل تأثرت حركة الإنترنت في لبنان بعد الزلزال؟

منذ 44 ثانية
أوجيرو

أوجيرو

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أعلن المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريدية عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “الزلزال الذي ضرب المنطقة قد يكون تسبب بضرر على كابل الألياف الضوئية الذي يربط لبنان بقبرص CADMOS 1 وذلك على بعد ٩ كم في البحر من منطقة الجديدة”.

كريدية أضاف: “حركة الإنترنت لم تتأثر حتى اللحظة.. فرقنا تتابع الأمر عن كثب للمعالجة”.

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