هل تأثرت حركة الإنترنت في لبنان بعد الزلزال؟

أعلن المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريدية عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “الزلزال الذي ضرب المنطقة قد يكون تسبب بضرر على كابل الألياف الضوئية الذي يربط لبنان بقبرص CADMOS 1 وذلك على بعد ٩ كم في البحر من منطقة الجديدة”.

كريدية أضاف: “حركة الإنترنت لم تتأثر حتى اللحظة.. فرقنا تتابع الأمر عن كثب للمعالجة”.

الزلزال الذي ضرب المنطقة قد يكون تسبب بضرر على كابل الألياف الضوئية الذي يربط لبنان بقبرص CADMOS 1 وذلك على بعد ٩ كم في البحر من منطقة الجديدة.. حركة الإنترنت لم تتأثر حتى اللحظة.. فرقنا تتابع الأمر عن كثب للمعالجة..@JohnnyCorm @MOT_LB @OgeroTelecom — Imad Kreidieh (@ikreidieh) February 9, 2023