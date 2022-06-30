هل تبصر الحكومة النور قبل نهاية عهد عون؟

لم يرَ النّائب زياد الحوّاط، حكومة في المدى القريب وقبل نهاية هذا العهد، لافتًا إلى أنّه لا يتوسّم خيرًا “مع هذه الخلطة من القوى السياسية”.

ورأى الحوّاط، في حديث لإذاعة “صوت كلّ لبنان”، أنّ “فريق رئيس الجمهورية ميشال عون سرّب التشكيلة الحكوميّة لتعطيل التّشكيل لأنّ الرئيس ميشال عون لا يريد التشكيل إلّا بالصّورة التي يريدها”. واعتبر الحوّاط أنّ “على الحكومة الجديدة أن تكون حكومة دور ووظيفة لا حكومة أسماء”.

وعن الإسم الأقوى بين قائد الجيش جوزف عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لرئاسة الجمهوريّة، قال الحوّاط: إنّه “من يحمي الجمهورية”، مشدّدًا على أنّها “ليست معركة أسماء بقدر ما هي معركة حماية الجمهوريّة ومن يستطيع توحيد إمرة السلاح، والدكتور جعجع منذ اللحظة الأولى أراد حماية الجمهوريّة لأنّ الدّولة فعلًا بخطر”.