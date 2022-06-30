الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تبصر الحكومة النور قبل نهاية عهد عون؟

منذ 8 دقائق
الحكومة

الحكومة

A A A
طباعة المقال

لم يرَ النّائب زياد الحوّاط، حكومة في المدى القريب وقبل نهاية هذا العهد، لافتًا إلى أنّه لا يتوسّم خيرًا “مع هذه الخلطة من القوى السياسية”.

ورأى الحوّاط، في حديث لإذاعة “صوت كلّ لبنان”، أنّ “فريق رئيس الجمهورية ميشال عون سرّب التشكيلة الحكوميّة لتعطيل التّشكيل لأنّ الرئيس ميشال عون لا يريد التشكيل إلّا بالصّورة التي يريدها”. واعتبر الحوّاط أنّ “على الحكومة الجديدة أن تكون حكومة دور ووظيفة لا حكومة أسماء”.

وعن الإسم الأقوى بين قائد الجيش جوزف عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لرئاسة الجمهوريّة، قال الحوّاط: إنّه “من يحمي الجمهورية”، مشدّدًا على أنّها “ليست معركة أسماء بقدر ما هي معركة حماية الجمهوريّة ومن يستطيع توحيد إمرة السلاح، والدكتور جعجع منذ اللحظة الأولى أراد حماية الجمهوريّة لأنّ الدّولة فعلًا بخطر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الثقافة محمد المرتضى
    المرتضى: مؤمنون بانتصارنا القريب على أزماتنا
    وزير الاتصالات جوني القرم
    بعد المعلومات عن اتجاه القرم إلى تأجيل تنفيذ قرار رفع التعرفة... توضيح
    الرئيس نجيب ميقاتي
    مكتب ميقاتي: مسرّبو التشكيلة معروفون ومن الأفضل الّا يلعبوا بالنار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
    الدولار
    انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
    وزير الاتصالات جوني القرم
    بعد المعلومات عن اتجاه القرم إلى تأجيل تنفيذ قرار رفع التعرفة... توضيح