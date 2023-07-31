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هل تتحوّل منطقة صيدا إلى بؤرة أمنيّة؟

منذ 34 دقيقة
مدينة صيدا

مدينة صيدا

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حذر النائب عبد الرحمن البزري “مما يجري في مخيم عين الحلوة لأن منطقة صيدا حاضنة طبيعية للقضية الفلسطينية”، واستبعد “سيناريو تحويل هذه المنطقة الى بؤرة أمنية في هذه المرحلة”، موضحا ان “ما يحدث اليوم هو نتيجة الاسترخاء الأمني في محيط المخيم في الماضي ، والسماح بدخول بعض العناصر التي كانت لديها قضايا أمنية الى المخيم”.

وأشار في حديث الى “صوت كل لبنان”، الى ان “رقعة الاشتباكات محصورة داخل المخيم وبعض ملحقاته، لكن الشظايا والقذائف المتفجرة الرصاص الطائش بلغت محيط المخيم وبعض المحال، وأدت الى تسجيل عدد من الإصابات”، وكشف عن “قيام معظم قوى وفاعليات المنطقة منذ يوم أمس بالتواصل مع القوى الامنية والجيش، ورئاسة الحكومة لإيجاد صيغة تجعل الفصائل المتورطة في هذه الاشتباكات التوقف عن إطلاق النار، لأن الحل سياسي بالدرجة الأولى “، آملا في أن “يكون هذا اليوم يوما إيجابيا”.

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