الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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هل تتشكل الحكومة نهاية هذا الاسبوع ؟

منذ 18 دقيقة
عون وميقاتي

عون وميقاتي

"الأنباء" الإلكترونيّة
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مع الاقتراب اكثر من الاستحقاق الرئاسي، وقبل شهر تقريباً على نهاية العهد الحالي للرئيس ميشال عون، تحاول الاوساط السياسية لم الشمل لتشكيل آخر حكومة في هذا العهد، ولكن هل هذا الانجاز سيتكلل بالنجاح؟.

بحيث توقعت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي أن يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا يوم غد الثلاثاء 27 سبتمبر\ايلول، لوضع رئيس الجمهورية ميشال عون في أجواء الاتصالات التي أجراها في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة وبالأخص اللقاء مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وكذلك للتباحث معه بتشكيل الحكومة.

وارتقبت أوساط ميقاتي أن تشكل الحكومة نهاية هذا الأسبوع.

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