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هل تتّجه أوجيرو نحو فكّ الإضراب؟

منذ 38 دقيقة
شركة أوجيرو

شركة أوجيرو

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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفداً مشتركاً من نقابة عمال “أوجيرو” والاتحاد العمالي العام عصر اليوم الثلاثاء 7/9/2022 في السرايا الحكومية بحضور وزير الاتصالات جوني القرم والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

وأكّد رئيس الاتحاد بشارة الاسمر أنّ “الهدف من الاجتماع كان معالجة حقوق المستخدمين والمياومين في أوجيرو، مضيفاً: “اسميناها حقوقاً لأن هذه الحقوق حصل عليها مَن يتبع قانون العمل والقطاع العام، وهي عبارة عن أربعة مراسيم. واتّفقنا على إصدار هذه المراسيم، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، ضمن إطار من الإيجابية المطلقة أبدتها النقابة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، لذلك، نحن في هذا الوقت بالذات ندعو الى التطبيق السريع، وإصدار هذه المراسيم وتطبيق مفاعيلها المالية فوراً”.

وأضاف: “في هذا الإطار، دعت نقابة أوجيرو إلى اجتماع طارئ فوري الآن في المؤسسة لنقل هذه الأجواء الإيجابية التي حصلت اليوم والتصرف وفق مضمونها”.

وردّاً على سؤال، قال الأسمر إنّ “تعليق أو فكّ الإضراب يعود الى نقابة أوجيرو التي هي في عملية انعقاد دائمة. والمسؤولون متوجهون إلى أوجيرو لاتّخاذ القرار المناسب في ضوء الإيجابية التي أشرنا إليها اليوم”.

ضمّ الوفد كلّ من رئيس الاتحاد بشارة الاسمر، ونائبه حسن فقيه والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، نقيب موظفي وعمال “أوجيرو” إيلي زيتوني، نائب رئيس النقابة محمد الحنش وأمين سر النقابة عبد الله اسماعيل.

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