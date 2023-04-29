هل تخلى حزب الله عن فرنجية.. مروان شربل يوضح!

أوضح الوزير السابق مروان شربل في اتصال مع “الجديد” أن ما جرى تناقله عن لسانه حول تخلي “حزب الله” عن فرنجية “غير دقيق”، مشيراً إلى أن بعض المواقع حرفت ما قاله عبر حلقة “هنا بيروت” وهو واضح لجهة حديثه عن فتح “حزب الله” باب التفاوض مع الأفرقاء الآخرين وفق ما لا يخفيه الحزب في تصريحات نوابه العلنية، ولفت شربل إلى أن الكلام المحرّف جرى استغلاله.

من جهته أوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في اتصال مع “الجديد” أن ما قيل عن تخلي “حزب الله” عن سليمان فرنجية “لم يسمعه من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد في لقائهما أمس”.

وكان شربل قد لفت في حديث لبرنامج “هنا بيروت” عبر “الجديد” إلى أن رعد أبلغ بو صعب: “صحيح لدينا مرشح للرئاسة، لكن دعونا نجلس كي نتفاهم، لنعرف من هو مرشح الفريق الآخر، وكيف يمكن لكل فريق إقناع الآخر بالتخلي عن مرشحه”، إلا أن بعض المواقع الإلكترونية اجتزأت كلام شربل واكتفت بعنوان “حزب الله يتخلى عن فرنجية”، وهو ما نفى شربل أن يكون قد قصده في كلامه.