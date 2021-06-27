هل تدرون لمَ تأخر النفط العراقي بالوصول إلى لبنان؟!!

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية الوزير حسن ناظم أن “النفط العراقي تأخر بالوصول الى لبنان بسبب إجراءات فنية متعلّقة بالجانب اللبناني”، وأضاف: “نأمل تنفيذ المشروع بين لبنان والعراق بأسرع وقت ممكن”.

وفي حديث عبر قناة “الجديد”، قال ناظم أن “بلاده موافقة على تصدير النفط إلى لبنان مقابل الخدمات الطبية والفندقية”، مشيراً إلى أن “الشاحنات هي الطريقة الأسرع لنقل النفط من العراق إلى لبنان”.

وأكد ناظم أن “الحكومة العراقية لن تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه”، وتابع: “قرارنا هو مساعدة هذا البلد في هذه الأزمة والمهم أن نعمل على نقل النفط بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “المسألة منتهية من جهتنا وطريقة الدفع ستكون ميسرة وهناك تدابير ستتخذ في حينها بخصوص نوع العملات التي ستدفع مقابل النفط”.