هل تعلنها الحكومة حال طوارئ من الخميس حتى الأحد تصدياً لفيروس كورونا؟

كشفت معلومات صحفية ان مجلس الوزراء يتجه الى اعلان الاقفال التام من الخميس حتى الاحد لتكثيف فحوصات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشارت معلومات الى انه “سيتم خلال هذه الفترة اجراء فحوصات بهدف تحديد نسبة العدوى المجتمعية”.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 11 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

في السياق، قالت مصادر “الصحة” سابقاً، إنه “وقع ما كنّا نحذّر منه وندعو المواطنين الى التنبّه إليه وعدم التفريط بأمنهم الصحي، التراخي والاستهتار يخدمان الوباء الخبيث ويسرّعان في انتشاره الى حَد قد لا يعود في الامكان احتواؤه او الحد منه”.

وأضافت، “ما حصل أمر لا يطمئن، وأمامنا مرحلة شديدة الصعوبة أشار اليها وزير الصحة حمد حسن حينما اعتبر انّ ارتفاع الاصابات كارثي. ومن هنا، فإنّ كل الجهد منصَبّ على تخطّي هذه المرحلة، وإبقائها تحت السيطرة، وذلك عبر مجموعة من الضوابط والإجراءات الصارمة التي لا بد من اتخاذها”.