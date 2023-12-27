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هل تعود الكهرباء قبل رأس السنة؟

منذ 5 دقائق
الكهرباء - تعبيرية

الكهرباء - تعبيرية

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ترقباً لوصول شحنة الفيول العراقي إلى لبنان لاستعادة ساعات التغذية الأربع يومياً، يكشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لـ”المركزية”، عن “توقّع وصول الباخرة بين 28 و29 الجاري، على أن يخضع هذا الموعد لبعض التغيّرات بسبب تقلبات الطقس، لكنها ستصل قبل مطلع السنة الجديدة”.

ويؤكد القول: نسعى جاهدين بالتعاون مع شركة “إنفكشن كومباني” وشركة “فيريتاس” اللتين تفحصان الحمولة، إلى الإسراع قدر الإمكان في إنجاز جدولة نوعية البضاعة وإتمام الفحوصات اللازمة لتبيان مدى مطابقتها للشروط الموضوعة، والتي تستغرق عادةً نحو يومين اثنين، لكن طلبنا إنجازها خلال يوم واحد إن أمكن، وذلك لتأمين التيار الكهربائي من “مؤسسة كهرباء لبنان” قبل رأس السنة.

    المصدر :
  • المركزية

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