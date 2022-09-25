الأحد 29 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022 |
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هل تعود المصارف لمزاولة أعمالها غدًا؟

منذ 8 ثواني
جمعية المصارف

جمعية المصارف

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عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعًا تداولت فيه في وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن، مع الاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الامنية الصعبة الراهنة وضرورة الحفاظ على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء وذلك بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة.

وعليه، قررت الجمعية استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من نهار الاثنين الواقع في 26/9/2022، وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها.

ويمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالادارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتمّ تلبية أية حاجة ملحّة اخرى له بالسرعة الممكنة.

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