هل تغيرت أسعار الدواجن في الأسواق؟

أشارت النقابة اللبنانية للدواجن إلى أنه “خلافاً لما تم تداوله عن ارتفاع في أسعار الدواجن، فإن النقابة تؤكد أن أسعار الدجاج لم تتغير في الأسواق، وبقيت على حالها في الاسابيع الأخيرة وهي أدنى من أسعار دول الجوار رغم ارتفاع سعر الدولار، وهذا يعني أنها انخفضت قياساً لسعر صرف الدولار الذي سجل إرتفاعاً خلال الاسابيع الماضية”.

وأوضحت أن “استقرار أسعار الدجاج وعدم حصول تغييرات مفاجئة يعود إلى أن الدجاج إنتاج وطني، وانعكاس ارتفاع سعر صرف الدولار عليه لن يكون بالسرعة والوتيرة ذاتها على أسعار المنتجات المستوردة”.

وشددت النقابة على أنه خلال الأيام الطبيعية وبشكل أكبر في زمن الأزمات، المطلوب الحفاظ وحماية الإنتاج الوطني، (القطاعات المنتجة)، لا سيما قطاع الدواجن الذي يوفر حاجات لبنان الإستهلاكية من الدواجن بشكل كامل وفرص عمل لـ20 ألف عائلة”.

وأكدت النقابة “أنها ستُطلع الرأي العام اللبناني بإستمرار على مختلف التطورات المتعلقة بقطاع الدواجن، وهي على استعداد للتوضيح والإجابة على أي تساؤل بكل شفافية”.