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هل تفوّق لبنان على أسعار البلدان المجاورة؟

منذ 56 دقيقة
سوبرماركت

سوبرماركت

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أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، إلى أنّ “مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء بنسبة 240 في المئة فيه ‏مغالطة، لأنّ تقارير البنك تخلط بين ارتفاع أسعار الغذاء عالميًّا وانخفاض القدرة الشرائية أيّ ارتفاع التضخّم‎”.‎

وأضاف بحصلي، في حديث لـ”صوت لبنان”: “نحن لا نتفوّق على أسعار البلدان المجاورة، وإذا راقبنا أسعارنا بالدولار نلاحظ أنها ‏أرخص لكن مع تضخّم العملة أيّ انخفاض القيمة الشرائية للمواطن، يُصبح من الطبيعي أن ترتفع الأرقام‎”.‎

كما لفت إلى “وجوب قراءة الأرقام بطرقٍ علميّة، ما يعني أننا لسنا بألف خير فالواقع صعب لكن لا داعي للتهويل أكثر، وعلينا البتّ ‏بالحلول الإصلاحية‎”.‎

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