هل تفوّق لبنان على أسعار البلدان المجاورة؟

أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، إلى أنّ “مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء بنسبة 240 في المئة فيه مغالطة، لأنّ تقارير البنك تخلط بين ارتفاع أسعار الغذاء عالميًّا وانخفاض القدرة الشرائية أيّ ارتفاع التضخّم”.
وأضاف بحصلي، في حديث لـ”صوت لبنان”: “نحن لا نتفوّق على أسعار البلدان المجاورة، وإذا راقبنا أسعارنا بالدولار نلاحظ أنها أرخص لكن مع تضخّم العملة أيّ انخفاض القيمة الشرائية للمواطن، يُصبح من الطبيعي أن ترتفع الأرقام”.
كما لفت إلى “وجوب قراءة الأرقام بطرقٍ علميّة، ما يعني أننا لسنا بألف خير فالواقع صعب لكن لا داعي للتهويل أكثر، وعلينا البتّ بالحلول الإصلاحية”.