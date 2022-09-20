هل تفوّق لبنان على أسعار البلدان المجاورة؟

أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، إلى أنّ “مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء بنسبة 240 في المئة فيه ‏مغالطة، لأنّ تقارير البنك تخلط بين ارتفاع أسعار الغذاء عالميًّا وانخفاض القدرة الشرائية أيّ ارتفاع التضخّم‎”.‎

وأضاف بحصلي، في حديث لـ”صوت لبنان”: “نحن لا نتفوّق على أسعار البلدان المجاورة، وإذا راقبنا أسعارنا بالدولار نلاحظ أنها ‏أرخص لكن مع تضخّم العملة أيّ انخفاض القيمة الشرائية للمواطن، يُصبح من الطبيعي أن ترتفع الأرقام‎”.‎

كما لفت إلى “وجوب قراءة الأرقام بطرقٍ علميّة، ما يعني أننا لسنا بألف خير فالواقع صعب لكن لا داعي للتهويل أكثر، وعلينا البتّ ‏بالحلول الإصلاحية‎”.‎