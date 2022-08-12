الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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هل تقفل الصيدليات الإثنين؟

منذ 15 دقيقة
الصيدليات

الصيدليات

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اعتبر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم أنّ “الصيادلة ضحيّة عدم أخذ مرتجعات الأدوية المنتهية ‏الصلاحيّة”.‏

وقال في بيان اليوم: “أمس تمّ توقيف زميل صيدلي في منطقة جب جنين، بتهمة وجود أدوية ‏منتهية الصلاحيّة في صيدليته، من دون مراجعة نقابته، علماً أنّ هذا الأمر هو ناتج من توقّف ‏الوكلاء عن استرجاع الأدوية تنفيذاً لقرار يناقض قانون مزاولة مهنة الصيدلة القاضي باسترداد ‏الأدوية المنتهية الصلاحيّة، وقد تقدّمت نقابة الصيادلة بطعنٍ أمام مجلس الشورى بذلك”.‏

وحذّر أنّ “إذا لم يفرج عن الزميل الصيدلي، فإنّ نقابة الصيادلة تحتفظ لنفسها بحقّ اللجوء إلى ‏كلّ الخطوات المشروعة ومنها الإقفال يوم الإثنين”.‏

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