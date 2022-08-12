هل تقفل الصيدليات الإثنين؟

اعتبر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم أنّ “الصيادلة ضحيّة عدم أخذ مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحيّة”.
وقال في بيان اليوم: “أمس تمّ توقيف زميل صيدلي في منطقة جب جنين، بتهمة وجود أدوية منتهية الصلاحيّة في صيدليته، من دون مراجعة نقابته، علماً أنّ هذا الأمر هو ناتج من توقّف الوكلاء عن استرجاع الأدوية تنفيذاً لقرار يناقض قانون مزاولة مهنة الصيدلة القاضي باسترداد الأدوية المنتهية الصلاحيّة، وقد تقدّمت نقابة الصيادلة بطعنٍ أمام مجلس الشورى بذلك”.
وحذّر أنّ “إذا لم يفرج عن الزميل الصيدلي، فإنّ نقابة الصيادلة تحتفظ لنفسها بحقّ اللجوء إلى كلّ الخطوات المشروعة ومنها الإقفال يوم الإثنين”.