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هل تقوم الرئاسة الأولى بأي مسعي داخلي جدي؟

13 - نوفمبر - 2021
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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أفادت مصادر قصر بعبدا لقناة الـlbci، بأن “الرئاسة الأولى ليست بجو أي مسعى داخلي جدي إزاء الأزمة التي تحصل إن كان على صعيد اجتماع الحكومة أو بتطورات العلاقة مع السعودية والخليج”.

ولفتت المصادر ردا على سؤال، الى أن “المسعى البطريركي من قبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يمكن الحديث عنه وعن نتائجه إن رأينا رئيس مجلس النواب نبيه بري بالصرح البطريركي”، مؤكدة رفض الرئاسة الأولى مقايضة ملف الطيونة بملف انفجار مرفأ بيروت”.

ولفتت القناة الى أن “العين على مسعى قطر، حيث يطبخ على نار هادئة، أقله بين قطر، وبين الجانب السعودي الخليجي”.

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