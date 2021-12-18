هل تقوم المدارس بـ "تَمديد عُطلة رأس السنة"؟

أكّد وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي, “أن كل ما يُقال عن أن العودة الى المدارس لن تحصل بعد عطلة الأعياد والتعليم سيعود أونلاين، هو محض إشاعات لأن القرار لم يُتخذ بعد”.

وقال في حديثٍ له لأحد المواقع الإلكترونية: “كأن الناس يتحضّرون لعدم التقيّد بالاجراءات الوقائية التي اتخذتها لجنة مكافحة كورونا ووزارة الصحة”.

وتأمّل الحلبي “بفترة عطلة الأعياد في أن يتقيّد الجميع بالاجراءات، وقال: “أتمنّى من كل قلبي الاقبال الكثيف على اللقاح لتشكيل مناعة جماعية”.

وأضاف, “بالتأكيد إذا ارتفعت نسبة الملقّحين في المدارس أكان من التلامذة أو من الجسمين الاداري والتعليمي سنكون مخوّلين للعودة الى التعليم الحضوري”.

وتابع “أنا شخصيّاً لا أرغب أبداً بالعودة الى التعلّم عن بعد لأن التعلّم الحضوري أساسي بالنسبة الى النظام التربوي، إضافة الى أنه لا بُنى تحتية في لبنان لناحية الكهرباء والانترنت”.

وردّاً على سؤال حول إمكان تمديد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة, أجاب الحلبي أنه لا يطمح لهذا الأمر وليس لديه نيّة في ذلك، آملاً من جديد في زيادة نسبة الملقحين، ومؤكداً بشكل نهائي أن قرار العودة الى التعليم عن بعد أو حضورياً سيُتخذ بعد رأس السنة حين تتضح آثار العطلة على نسبة الملقّحين وعدد الاصابات بفيروس كورونا