الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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هل تمتد نيران "عين الحلوة" إلى مخيم برج البراجنة!؟

منذ 35 دقيقة
مخيم برج البراجنة

مخيم برج البراجنة (Getty Images)

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كشف أمين سر الشعبة الجنوبية لحركة “فتح” في مخيم برج البراجنة عمر الغضبان أن ما يحصل في مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت هو “احتياطات” لا أكثر ولا أقل.

وأكد الغضبان في تصريح لموقع “vdlnews”، عدم وجود أي استنفار عسكري في المخيم، معتبرا في حديثه أن الحركة القائمة في المخيم المذكور هي فقط أمام المكاتب، مشيرا الى أنه في الواقع الراهن، من الطبيعي أخذ الاحتياطات حول مراكز حركة فتح في المخيم.

وإذ نفى نفيا قاطعا حصول استنفار مسلح ظاهر في المخيم، شدد على أهمية الحفاظ على أمن المخيمات.

وردا على سؤال حول الأوضاع في المخيمات الأخرى في بيروت، شدد على أن الوضع في المخيمات ضمن بيروت وضاحيتها مختلف عن الوضع في صيدا، مستبعدا حصول أية تطورات، وقال: “نحن كحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” وأنا شخصيا على اتصال بالأخوة في المخيمات الفلسطينية في بيروت، والوضع جيد والإجراءات فقط احترازية أمام المكاتب وحول الشخصيات ذات الشأن في حركة فتح”.

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