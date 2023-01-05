هل تم إصدار ورقة المليون ليرة؟

يتناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي خبراً أن “مصرف لبنان يستعد لإصدار ورقة نقدية من فئة المليون ليرة لبنانية، بعدما أعلن حاكم المصرف أن سعر الصرف الرسمي للسحوبات بالدولار من المصارف سيصبح 15000 ل.ل في 1 شباط 2022″. غير أن هذا الخبر غير صحيح، وفقاً لما أكد مصدر في مصرف لبنان لـ”النهار”.

وأوضح المصدر أن “اصدار اي فئة جديدة من الليرة اللبنانية يحتاج الى قانون. والورقة النقدية من فئة المليون ليرة ليست مطروحة اصلا”.

وأبدى اعتقاده انه “يوجد اقتراح قانون تقدم به بعض النواب لطباعة ورقتي 200 الف و500 الف”، مشيرا الى أن “اي اصدار لاي فئة جديدة يحتاج الى تعديل لقانون النقد والتسليف. وهذا يتم من خلال مجلس النواب”.

وقال إن “ورقة المليون غير مطروحة بتاتا، لكن طباعة ورقتي الـ200 و500 الف لديها ايجابيات، ولكن لا يتم من دون تعديل مجلس النواب القانون”.​