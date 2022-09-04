الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
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هل تم رفع سعر ربطة الخبز ؟

منذ 51 دقيقة
الخبز

الخبز

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في مطلع كل يوم تلاحق المواطن اللبناني العديد من الاخبار المنقولة والإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يسيطر عليه القلق مع تناقل كل خبر وهذا ما حصل بعد تداول اخبار عن زيادة سعر ربطة الخبز بسبب ارتفاع اسعار المحروقات.

هذا وقد نفى أمين سر نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان للمخابز العربية ناصر سرور، في بيان:

“الخبر الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومفاده أن الافران مع ارتفاع سعر صرف الدولار والمحروقات عمدت الى رفع سعر ربطة الخبز الى 15000 ليرة لبنانية وخفضت عدد الأرغفة لتصبح الربطة 6 أرغفة”.

واضعا “هذه الأخبار بعهدة الاجهزة الامنية لأن الافران تلتزم تسعيرة وزارة الاقتصاد الرسمية 14000 ليرة لكل ربطة وزن 775 غراما وتطلب ملاحقة اي متلاعب بالبيانات او الأوزان والأسعار”.

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