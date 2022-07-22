هل تُحل قضية المطران الحاج بالتي هي أحسن؟

رأى الوزير السابق مروان شربل أنّ “القضاة يتخطّون القانون في بعض الأحيان لأن البلد مسيّس، كما مؤسسات الدولة كافة، ولذلك لا ثقة بالقضاء”.

وإذ شدد شربل على أن “قضية المطران موسى الحاج لن تأخذ حيزاً أكبر”، أشار في حديث إلى “صوت كل لبنان” إلى أنّ “حلّ القضية سيكون “باللتي هي أحسن” في الأيام القليلة المقبلة”.

وقال إنّ “المشكلة العالقة هي في الأموال المصادرة التي لا تعود للكنيسة، وعلى ما يبدو أن القاضي اعتبر أنها ستوزع على أهالي أشخاص يتعاملون مع العدو الإسرائيلي”.

وعن قانون استقلالية القضاء العالق في اللجان، اعتبر شربل “ألا استقلالية للقضاء، بل هناك قاضٍ مستقلّ”. وأوضح أن الأهم من تأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو أن يبدأ هذا المجلس بالعمل.