هل تُسمّي الكتائب هذا الإسم لرئاسة الحكومة؟

إعتبر النائب سليم الصايغ، أن “دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للإستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، أتت متأخرة دون معرفة السبب في حين أن البلد لا يحتمل غياب حكومة”.

وفي حديثٍ إذاعي، قال الصايغ: “نحن بحالة تشاور دائم مع القوى السيادية والإصلاحية من أحزاب معارضة وقوى تغييرية وكتلة نواب السنة ومجموعة الـ 13 والمستقلين ومع كل المجموعات الموجودة في مجلس النواب التي تجمعنا بها قواسم مشتركة كبيرة، والتنسيق مستمر وعلى الأرجح سنصل إلى بلورة تصوّر واحد لرئاسة الحكومة”.

وأضاف، “المرشحون ليسوا كثر، فالأغلبية تهاب المرحلة المقبلة وتريد ان تصل متحررة خصوصًا في ظل الضغط الذي يمارسه رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في هذا الموضوع، وبالتالي فهم يعتبرون انهم ذاهبون الى محرقة ولا يريدون الوصول الى رئاسة الحكومة بألف شرط وشرط، وتشير المعلومات الى ان رئيس الجمهورية مسهّل ومتعاون ولاحقًا يغيّر موقفه لانه يبدو ان هناك ضغوطًا من ضمن فريقه ليغيّر الطرح، وكأن هناك عدم ارادة لايصال رئيس متحرر يؤلف حكومة تدير الفترة حتى الانتخابات الرئاسية”.

وردًا على سؤال، أكد الصايغ غياب التوافق على اسم الرئيس نجيب ميقاتي، مشددًا على أن “الكتائب لن تسميه لرئاسة الحكومة ولديها تصور لأسماء معيّنة نواف سلام منها”.

وأكد أنه “لا يجوز التلاعب بالمواعيد الدستورية، مبديًا خشيته من الوصول الى مأزق في حال استمر تضييع الوقت، خصوصًا وأن الضغط الاقتصادي سيؤدي الى انفجار اجتماعي، مضيفًا:” المنظومة لا تزال تستخدم الاساليب التعطيلية نفسها التي مارسوها في الماضي للسيطرة على القرار السياسي في لبنان، ومجموعة كبيرة في المجلس لن تبقى ساكتة”.

وتابع، “أصل المشكلة أن كثيرين يفكرون بفترة ما بعد الرئاسة وكأن هناك نية لتعطيل الانتخابات الرئاسية التي يجب ان تحصل بأسرع وقت ممكن، ونناشد كل القوى الموجودة في مجلس النواب ان تتضامن وتسمي يوم الخميس رئيس الحكومة الذي يجب ان يخرج بتشكيلة إلى رئيس الجمهورية، ونتمنى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مستقلين تخلّص لبنان والملفات العالقة لوضع البلد على السكة الحقيقية وتؤمّن الانتقال من عهد الى عهد آخر”.

وختم الصايغ، بالقول: “نحن طبعاً لن نشارك بحكومة وحدة وطنية، ولا نريد أن نشكل تغطية لهذه المنظومة التي لا تزال متجذرة ولن تنتهي إلّا بعد نهاية هذا العهد وعلى كل حال يجب الاستعداد لمواجهة محاولة التعطيل وامكانية الفراغ منذ الآن”.