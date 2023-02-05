هل تُقفل المدارس غداً بسبب العاصفة؟

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، البيان التالي:

“نظرا للأحوال المناخية السائدة في لبنان، دعا المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، إلى مراقبة التقلبات الجوية، واتخاذ القرار بالتنسيق مع الأهل ومع الإدارة، لجهة فتح المدارس أو إقفالها ابتداء من يوم غد الإثنين وفي الأيام المقبلة، والتنبه إلى تشكل الجليد على الطرق المؤدية إلى المدرسة، خشية حدوث حوادث انزلاق، وحرصا على سلامة التلاميذ وأفراد الهيئة التعليمية”.

ووفقاً لنشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، فإن الطقس الأيام القادمة سيكون على الشكل التالي:

الإثنين: غائم وعاصف مع رياح قوية تتخطى ال ١٠٠كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر فيقارب ال ٥ أمتار وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد كما تتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر نهارا و تلامس ال ٩٠٠ متر مع تدني درجات الحرارة ليلاً.

الثلاثاء: غائم اجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٦٠ كلم/س خلال الفترة الصباحية تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر نهاراً ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل فتلامس فجر الأربعاء ال٦٠٠ متر خاصة شمال البلاد.

الأربعاء: غائم اجمالاً مع امطار متفرقة وسيطرة الجبهة القطبية الباردة على البلاد فتؤدي الى انخفاض اضافي بدرجات الحرارة فتتساقط معها الثلوج على المرتفعات والتي تلامس ارتفاع ال ٦٠٠ متر وما دون في بعض المناطق الشمالية. ويبقى التحذير من خطر انقطاع الطرقات الجبلية نتيجة تراكم الثلوج مما يؤدي الى عدم إمكانية التنقل بسهولة، لذا نلفت انتباه المواطنين بضرورة تأمين مقومات العيش ووسائل التدفئة طيلة أيام العاصفة ” فرح”.