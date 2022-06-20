هل حسم الإشتراكي قراره من المشاركة في الحكومة؟

أكد النائب هادي ابو الحسن ان لا شيء محسوماً بعد في تسمية رئيس الحكومة، موضحا أن “الاتصالات مع الحلفاء قد تحتاج التواصل حتى الربع ساعة الاخير”، علماً ان اللقاء الديمقراطي سيعقد اجتماعاً يوم غد.

وحدد ابو الحسن في حديث الى “صوت كل لبنان”، مواصفات الحكومة الجديدة ورئيسها، ابرزها ان يكون لديها رؤية واضحة وبرنامج قابل للتطبيق بخطوات عملية محدودة في ظل الاستحقاقات الداهمة التي تنتظر البلاد.

ورداً على سؤال بشأن ما اذا كان التباين بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر سيؤدي الى قبول اعادة تسميته، قال ابو الحسن ان المسألة مرتبطة بالالتزامات والبرنامج من دون ان يستبعد ان تكون لعبة مفاوضات من قبل التيار.

وعن المشاركة في الحكومة، قال ابو الحسن ان اللقاء الديمقراطي لن يشارك بشكل مباشر الا ان طائفة الموحدين الدروز ستتمثل انطلاقاً من الميثاقية وما يمليه الدستور.