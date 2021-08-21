هل ستتغير تعرفة النقل المرتبطة بالسرفيس والفانات؟

أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس، أنّه “بعد الاجتماع الذي جرى في بعبدا سيكون سعر صفيحة البنزين حوالي ١٣٠٠٠٠ل.ل، والمازوت حوالي ٩٥٠٠٠ ل.ل.

وعن موضوع زيادة بدل النقل من ٨٠٠٠ إلى ٢٤٠٠٠ ل.ل، قال طليس لـ”النهار”: “لا تحل الأزمة وليس لها علاقة بتعرفة النقل المرتبطة بالسرفيس والفانات”.

إلى ذلك، أكد أن “تعرفة النقل مرتبطة بالمبدأ بتنفيذ الاتفاق الذي تم مع رئيس مجلس الوزراء، والقاضي بدعم قطاع النقل البري المتوقع أن يبدأ تنفيذه قريباً”.

وأشار إلى أن “تعرفة السرفيس ستبقى كما أعلن عنّها مؤخراً بعد الاجتماع مع الوزراء المعنيين إلى حين البدء بتنفيذ الخطة والتي ستخفّض حكماً التسعيرة”.

وكشف طليس أنه علم خلال اتصال مع الوزير غجر أن الوزارة تقوم الآن بإعداد التسعيرة الجديدة التي تم الاتفاق عليها على أن تصدر غداً صباحاً.