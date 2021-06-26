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هل ستقفل محطات المحروقات أبوابها يوم الاثنين؟

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2021 8:48 مساءً
المحروقات

المحروقات

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نفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، صدور أي قرار مركزي بإقفال محطات الوقود الى حين صدور جدول تركيب الأسعار الجديد من وزارة الطاقة، مشيرا الى أن “هناك محطات أقفلت بسبب نفاد مخزونها، والمحطات التي لا يزال لديها مخزون لا تزال تسلم المادة للمواطنين”.

ولفت الى أن المديرية العامة للنفط والجمارك “أخذت مخزون الشركات ولن تسلمه قبل صدور الجدول، وهناك 6 بواخر موجودة في عرض البحر تنتظر الإذن بالتفريغ، لأن الأسعار ستحسب على 3900 ليرة”.

وطالب المديرية العامة للنفط بـ “إصدار جدول تركيب الأسعار بأسرع وقت، حتى يتم تسليم المحطات مادة البنزين”، متمنيا “أن يصدر الجدول قبل الأربعاء حتى يرتاح المواطن من المعاناة التي يعيشها منذ فترة”.

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