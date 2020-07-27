هل سنعود إلى الحجر المنزلي من جديد؟

كشفت معلومات صحفية أن قرار إغلاق البلد سيبدأ يوم الخميس 30 تموز حتى الإثنين 3 آب على ان تفتح البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء ويعاد الإغلاق الخميس في 6 آب حتى الإثنين 10 آب.

في سياق متصل، أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أن “علينا التراجع خطوة إلى الوراء ونعمل بحزم وشدة وكأن الوباء قد بدأ الآن، فكل ما قمنا به في السابق كان ممتازا ويجب العودة إلى ذلك إنما بجدية أكبر وبتعاون الجميع للحؤول دون وقوع كارثة إنسانية صحية”.

وكشف أنه “في ضوء التفشي المجتمعي الحاصل للوباء، يتم تسجيل إصابات في معظم المناطق اللبنانية حيث سجلت بلدة قرطبا وحدها ليل أمس خمسا وعشرين إصابة على غرار أكثر من بلدة أخرى تراوح عدد الإصابات فيها بين عشر إصابات وخمس عشرة إصابة”.