هل سيبقى تسعير المحروقات معتمداً على منصة صيرفة؟

أشارت المديرة العامة لمنشآت النفط في ​وزارة الطاقة​، ​أورور فغالي​، إلى أن “موقف الوزارة هو موقف الوزير”، موضحةً أن “الوزارة ليس لها علاقة بتسعير الدولار”.

ولفتت في حديث تلفزيوني لقناة الـ”NBN”، إلى أنه “في إصدار جدول أسعار المحروقات نعتمد سعر منصة “​صيرفة​” كما يصلنا”، معلنةً أن “توقيع عقد الكهرباء مع ​الأردن​ حصل بالفعل.. ولكن يبقى أنه لم نحصل على جواب ​قانون قيصر​”.

وأمس السبت، أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، إلى أنّه “لا يوجد سبب منطقي للطوابير فمادة ​الوقود​ متوفرة”، لافتًا إلى أنه “في حال تم تسعير الوقود على سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية، فإن هذا القرار يعود ل​مصرف لبنان​”.

من جهته أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط ​​مارون شماس​​، إلى أن “هناك أشخاصًا يريدون خلق جو توتر في البلاد، ومنها الحديث عن أسعار ​البنزين​”، موضحًا أن “عدة أسباب كانت وراء ما حصل من تهافت وإقفال محطات.. من تأخر تفريغ باخرة وإنتهاء مخزون”.

وكشف شماس، أن “الثلاثاء ستنخفض الأسعار مبدئيًا بنحو 5000 ليرة، في حال لم يطرأ أي جديد على سعر النفط عالميًا”، معتبرًا أن “المواطن يستفيد نوعًا من سعر منصة ​صيرفة​”.

وكشف شماس، أن “حاكم “​مصرف لبنان​” ​رياض سلامة​ أبلغني أن قرار توقف العمل بمنصة “صيرفة” لا يُتخذ بقرار فردي”، مضيفًا: “هذه القرارات تتخذ بين الحاكم والسلطة السياسية”.